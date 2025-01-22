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خبير يكشف موعد ارتفاع أسعار الذهب محليا - أخبار كلمتك

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خبير يكشف موعد ارتفاع أسعار الذهب محليا - أخبار كلمتك

خبير يكشف موعد ارتفاع أسعار الذهب محليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:45 مساءً - قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، وأحد تجار الصاغة، إن أشهر يناير وفبراير ستكون أكثر هدوءا على مستوى الطلب متوقعا أن يرتفع الطلب الشهور القادمة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، الى ان الذهب رغم الركود النسبي من المتوقع ان يشهد زيادة ملحوظة فى سعره حيث يقبل عليه المستثمرين كملاذ آمن، لافتا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لم تؤثر فى تراجع الاقبال على الذهب.

ولفت إلى إن الذهب يرتفع الطلب عليه ابتداء من أشهر فبراير ومارس وسط توقعات بارتفاع سعره داخل الاسواق.

أسعار الذهب في البورصة العالمية 

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل سياسات ترامب المرتقبة وعودة أسعار الفائدة للارتفاع.

إقبال الصين وروسيا على شراء الذهب 

وقال "ساويرس" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "ما زلت متفائلا بشأن الاستثمار في الذهب مع إقبال الصين وروسيا على شراء نصف كميات الذهب المعروضة في ظل تخوفهما من تحكم الدولار في منظومة الاقتصاد الخاصة بهما".

خوف روسيا والصين 

وتابع: "الصين وروسيا لن يتوقفوا عن شراء الذهب خوفا من أي تقلبات عالمية أو اقتصادية نتيجة قرارات ترامب".

توقعات أسعار الذهب عالميا

وأكد أن الذهب عملة عالمية، وبالتالي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميا، وما زلت متفائلا بمستقبل المعدن الأصفر.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 أسبوعًا، مدعومة بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين المحيط بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

بورصة الذهب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2748.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة.

 كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2763.40 دولار.

فرض رسوم جمركية

وقد أدى امتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية في أول يوم له في المنصب إلى تراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. 

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
كما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وأعلن أن إدارته تناقش فرض رسوم بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

من جهة أخرى، قد تفقد الذهب جاذبيته كوسيلة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

سعر الفضة اليوم

فيما يخص العملات النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند 30.85 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 958.11 دولار، بينما استقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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