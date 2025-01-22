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المشاط: الرسوم الجمركية المرتقبة من ترامب تمثل أبرز الموضوعات المطروحة في دافوس 2025 - أخبار كلمتك

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المشاط: الرسوم الجمركية المرتقبة من ترامب تمثل أبرز الموضوعات المطروحة في دافوس 2025 - أخبار كلمتك

المشاط: الرسوم الجمركية المرتقبة من ترامب تمثل أبرز الموضوعات المطروحة في دافوس 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:48 مساءً - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعريفات الجمركية التي تعهد برفعها مثلت أبرز المواضيع التي تم نقاشها والتباحث فيها خلال الجلسات الحوارية بمنتدى دافوس 2025.

 

المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025

وأشارت المشاط، خلال لقاءها مع شبكة CNBC عربية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025، إلى أن مصر دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023-2024 والربع الأول من 2024-2025.

 

فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري 

وأوضحت أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مضيفة أن هنالك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري في الفترة القادمة بعد الهدنة الحالية خاصة وأن قناة السويس تأثرت بشكل كبير خلال فترة الحرب.

 

وتوقعت، أن تحقق مصر نموًا بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي بدعم من الصناعات التحويلية وذلك بعد استعادة مصر القدرة على توريد مدخلات الإنتاج، مؤكدة أن اقتصاد البلاد سينمو بدعم من قطاعات مختلفة على غرار السياحة والبناءات والاتصالات كذلك مع عودة شركات البترول العالمية للسوق المصري.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتعاون الدولي، إن مصر تلقت الدفعة الأولى من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو في نهاية ديسمبر, كما أن الحكومة تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات الهيكلية لاستكمال بقية الدفعات.

 

وأشارت إلى أن التمويلات الإنمائية موجهة أساسًا لدعم موازنة البلاد، كما أكدت أن التمويلات الإنمائية للقطاع الخاص في مصر خلال 2024 تجاوزت التمويلات للحكومة. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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