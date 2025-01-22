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هزة جديدة في سعر الدولار بعد ضبابية خطط ترامب للرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

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هزة جديدة في سعر الدولار بعد ضبابية خطط ترامب للرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

هزة جديدة في سعر الدولار بعد ضبابية خطط ترامب للرسوم الجمركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:40 صباحاً - انخفض الدولار قليلًا، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.

 رسوم جمركية

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير، وهو اليوم نفسه الذي قال سابقا إن المكسيك وكندا ستواجهان فيه رسوما بنحو 25 بالمئة.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من هذه التهديدات، تسبب عدم ظهور خطط محددة بخصوص الرسوم في اليوم الأول لترامب في منصبه إلى انخفاض الدولار يوم الاثنين 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية. 

واستقرت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء، لتغلق مستقرة بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن أي ضرائب جديدة ستُفرض بطريقة مدروسة.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 عند الساعة 00.54 بتوقيت جرينتش.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي «بينما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على المكسيك وكندا، امتنع عن فرضها على الرغم من توقيعه على العديد من الأوامر التنفيذية».

وأضاف «قراره بعدم استهداف الصين يُنظر إليه كعلامة محتملة على نهج أكثر حذرا في التعامل مع الرسوم الجمركية مما وعد به خلال حملته، مما يقلل من مخاطر التضخم واحتمال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية».

 أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، في حين يعتبر خفض آخر بحلول نهاية العام غير مؤكد.

وفي أماكن أخرى، تزايدت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يدعم الين.


استقرار اليوان

واستقر اليوان الصيني عند 7.2735 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر كانون الأول أمس الثلاثاء عند 7.2530.

وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 للدولار، بعد أسبوع متقلب شهد هبوطه إلى 1.4520 دولار كندي يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ مارس  2020، متأثرا بضغوط إضافية من تباطؤ التضخم الشهر الماضي.

كما انخفض البيزو المكسيكي 0.1 بالمئة إلى 20.6350 للدولار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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