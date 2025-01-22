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في حوار مع راديو وتلفزيون صربيا.. عبد العاطي يستعرض موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

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في حوار مع راديو وتلفزيون صربيا.. عبد العاطي يستعرض موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

في حوار مع راديو وتلفزيون صربيا.. عبد العاطي يستعرض موقف مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:36 صباحاً - استعرض وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، محددات الموقف المصري إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الحوار التلفزيوني، الذي أجراه وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، مع راديو وتلفزيون (صربيا RTS)، في مستهل زيارته إلى العاصمة بلجراد.

كما تناول الوزير عبد العاطي مجمل أوجه العلاقات مع صربيا.

وزير الخارجية

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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