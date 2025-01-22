الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة منذ عام 1952 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:01 مساءً - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن بطولات رجال الشرطة بداية من عام 1952 وحتى الآن، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.