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للمرة السابعة، افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية وإقبال كبير من المواطنين - أخبار كلمتك

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للمرة السابعة، افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية وإقبال كبير من المواطنين - أخبار كلمتك

للمرة السابعة، افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية وإقبال كبير من المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:58 مساءً - افتتحت محافظة الشرقية سوق اليوم الواحد  للمرة السابعة على التوالي، في إطار تعميم مبادرة سوق اليوم الواحد، وإقامة المعارض والأسواق التي تقدم السلع بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان وصول السلع الأساسية لجميع المواطنين بأسعار تنافسية،كما شدد على أن هذه المبادرات تُعد جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في الأسواق. 

أوضح المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن سوق اليوم الواحد  يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، السمن، المكرونة، الأرز، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، والسلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية مخفضة تصل إلى 30%. 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة نُفذت للمرة السابعة على التوالي، حيث شملت مدينتي منيا القمح وبلبيس، مع خطط لتعميمها على باقي مراكز المحافظة، وأكد أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. 

وأكدت الوزارة على الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم المبادرة من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، ولفتت إلى أهمية الشراكة مع شركات القطاع الخاص وكبار التجار والغرفة التجارية في الشرقية لتوسيع نطاق المبادرة. 

كما شددت الوزارة على أن التوسع التدريجي لأسواق اليوم الواحد ليشمل جميع المحافظات يعكس نجاح المبادرة في زيادة المعروض من السلع، تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات التي توفرها الوزارة. 

يُذكر أن النجاح المتكرر لهذه الأسواق في الشرقية يعكس ثقة المواطنين في جودة السلع المقدمة وأسعارها التنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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