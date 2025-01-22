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أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

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أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:51 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وجاء آخر تحديث لأسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 51.98 جنيها للشراء و 52.12 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي

بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 61.42 جنيها للشراء 61.61 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 55.11 جنيها للشراء 55.28 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري

سجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري 32.20 جنيها للشراء 32.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.38 جنيها للشراء ونحو 13.42جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 162.76 جنيها للشراء ونحو 163.30 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي لنحو 13.67 جنيها للشراء ونحو 13.70 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.89 شراء ونحو 6.91 جنيه للبيع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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