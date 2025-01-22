الرياضة - 04:51 - أبرزها الريال ضد ريد بول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:51 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 22-1-2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة باريس سان جيرمان ومان سيتي ومباراة الريال ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

لايبزيج X سبورتينج لشبونة - 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

شاختار X ستاد بريست - 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X مانشستر سيتي - 10 مساء - beIN Sports HD 1

سبارتا براج X انتر ميلان - 10 مساء - beIN Sports HD 6

فينورد X بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN Sports HD 4

ريال مدريد X ريد بول سالزبورج - 10 مساء - beIN Sports HD 3

أرسنال X دينامو زغرب - 10 مساء - beIN Sports HD 2

ميلان X جيرونا - 10 مساء - beIN Sports HD 5

سيلتك X يونج بويز - 10 مساء - beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

بشكتاش X أتلتيك بيلباو - 5.30 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

العروبة X القادسية - 4 مساء

الفتح X ضمك - 4.55 مساء

الاتحاد X الشباب - 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو X الأهلي - 4 مساء

سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد - 7 مساء

زد اف سي X بيراميدز - 7 مساء