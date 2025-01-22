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الرياضة - 07:36 - استعدادات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وفاركو.. اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - استعدادات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وفاركو.. اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - استعدادات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وفاركو.. اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:36 صباحاً - أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة الأهلي وفاركو، التي ستقام في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري النيل).

وقد شكلت فرق الأمن التابعة للمجموعة الأفريقية طوقاً أمنياً محكماً حول كافة بوابات الملعب الرئيسية، مع التأكيد على منع دخول الممنوعات، خاصة الشماريخ، إلى داخل المدرجات.

كما جرى تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، بواسطة الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في خطوة تهدف إلى ضمان سير المباراة في أجواء من النظام والانضباط.

ويستعد الأهلي لهذه المواجهة المصيرية في الدوري، باحثاً عن استعادة توازنه بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يوم السبت الماضي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم تلك الخسارة، تمكن الفريق من حجز مكانه في ربع نهائي البطولة القارية، ليعود اليوم إلى أرضية الملعب آملاً في استعادة نغمة الانتصارات.

ومن جانبها، ستقوم قنوات "أون سبورت" بنقل المباراة مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لاستعراض أبرز الأحداث والتحليلات الفنية المتعلقة بالمباراة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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