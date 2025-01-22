«العمل» تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج التدريب والتوعية بوسائل ومفاهيم واحتياجات السلامة والصحة المهنية، للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك بمركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا.

وبحسب بيان عن "الوزارة "، تنعقد تلك "الدورات" تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وتوجيهاته بشأن تنظيم لقاءات لتوعية العاملين بالوزارات المعنية، بثقافة السلامة والصحة المهنية، في إطار مبادرة اعرف واحمي نفسك وبلدك.

من جهته قال خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، إن هذه الدورات الجديدة تأتي بالتعاون بين الوزارتين العمل، والكهرباء، لتقديم الدعم الفني لشركات الكهرباء، بتنظيم من جانب الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وكذلك الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية برئاسة كيمائي محمد منتصر، من أجل مواجهة كافة الإصابات والحوادث التي قد تحدث في هذا القطاع، والتأكيد على مبادئ "الوقاية خير من العلاج".

وأوضح المستشار خالد عبد الله، أن فعاليات اليوم الأول بدأت بمحاضرة بعنوان " السلامة بين الواقع والمأمول "، تحدث فيها كيميائي محمد مدكور باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، عن أهمية "السلامة والصحة المهنية"، للفرد والمجتمع، وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها، وأساليب الحماية منها للحد من الإصابات والحوادث.. كما تحدث كيمائي محمد مدكور في بداية المحاضرة الثانية عن مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، ومهام عملهم.. كما اختتم اليوم الأول بمحاضرة للكيميائي محمد الباجوري، باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حيث تحدث عن تصاريح العمل، وأنواعها، والفرق بينها، وبين "أمر الشغل.

شارك وحضر الدورة التوعوية الأولى، المهندس محمد مفتاح، رئيس قطاع خطوط كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، والمهندس راضي رمضان رئيس قطاع الوقاية والاختبارات، وفاطمة فاروق مدير عام مركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى.