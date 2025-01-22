تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري - أخبار كلمتك

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت - أخبار كلمتك

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت - أخبار كلمتك

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73 (بث مباشر) - أخبار كلمتك

السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73 (بث مباشر) - أخبار كلمتك

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي - أخبار كلمتك

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي - أخبار كلمتك

لاجارد: لا نشعر بقلق مفرط من انتقال التضخم إلى أوروبا - أخبار كلمتك

لاجارد: لا نشعر بقلق مفرط من انتقال التضخم إلى أوروبا - أخبار كلمتك

متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56 - أخبار كلمتك

متحف الطفل ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في معرض الكتاب بدورته الـ56 - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مصر وأيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الأردني: ممارسات الاحتلال بالضفة الغربية تهدد أمن المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الأردني: ممارسات الاحتلال بالضفة الغربية تهدد أمن المنطقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«العمل» تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«العمل» تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

«العمل» تطلق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج التدريب والتوعية بوسائل ومفاهيم واحتياجات السلامة والصحة المهنية، للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة، وذلك بمركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطي بالمنيا.

وبحسب بيان عن "الوزارة "، تنعقد تلك "الدورات" تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وتوجيهاته بشأن تنظيم لقاءات لتوعية العاملين بالوزارات المعنية، بثقافة السلامة والصحة المهنية، في إطار مبادرة اعرف واحمي نفسك وبلدك.

من جهته قال خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، إن هذه الدورات الجديدة تأتي بالتعاون بين الوزارتين العمل، والكهرباء، لتقديم الدعم الفني لشركات الكهرباء، بتنظيم من جانب الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وكذلك الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية برئاسة كيمائي محمد منتصر، من أجل مواجهة كافة الإصابات والحوادث التي قد تحدث في هذا القطاع، والتأكيد على مبادئ "الوقاية خير من العلاج".

انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة

وأوضح المستشار خالد عبد الله، أن فعاليات اليوم الأول بدأت بمحاضرة بعنوان " السلامة بين الواقع والمأمول "، تحدث فيها كيميائي محمد مدكور باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، عن أهمية "السلامة والصحة المهنية"، للفرد والمجتمع، وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها، وأساليب الحماية منها للحد من الإصابات والحوادث.. كما تحدث كيمائي محمد مدكور في بداية المحاضرة الثانية عن مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، ومهام عملهم.. كما اختتم اليوم الأول بمحاضرة للكيميائي محمد الباجوري، باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حيث تحدث عن تصاريح العمل، وأنواعها، والفرق بينها، وبين "أمر الشغل.

انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة

شارك وحضر الدورة التوعوية الأولى، المهندس محمد مفتاح، رئيس قطاع خطوط كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، والمهندس راضي رمضان رئيس قطاع الوقاية والاختبارات، وفاطمة فاروق مدير عام مركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى.

اقرأ أيضاً
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها

النيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والمساواة والشمول إجازة وتخطط لتسريحهم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق