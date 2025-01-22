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تحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد - أخبار كلمتك

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تحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد - أخبار كلمتك

تحطم مقاتلة إيرانية غرب البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:28 مساءً - أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية (إرنا)، بأن مقاتلة إيرانية تحطمت في غرب البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بنجاة الطيارين بعد القفز من الطائرة.

جدير بالذكر أن  ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم في تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة في شمال إيران،  منتصف يناير الجارى، حسب ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية نقلًا عن بيان للشرطة.

طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت 

وذكرت الوكالة أن طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت نتيجة "عطل فني".

وأوضحت "إرنا" أن "الطيار ومساعده ومهندس الطيران" قضوا في الحادث، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة

وقال قائد قوات الشرطة في محافظة کیلان العمید "عزيز الله ملكي": إن طائرة التدريب التابعة لقوات الشرطة الإيرانية كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان عندما تعرضت لحادث.

وقال العمید "عزيز الله ملكي" بشأن تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة: وقتل الطيار ومساعده ومهندس الطيران، الکابتن خوانساري والعقيد ابراهيم زاده والعقيد فیضي في حادث تحطم هذه الطائرة بالقرب من كوجصفهان.

وأضاف: لم يكن أي من هؤلاء الشهداء من محافظة جيلان.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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