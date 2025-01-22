الرياضة - 03:36 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في مصر.. الـ 5 جرامات بـ 21960 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:36 مساءً - سعر الذهب .. استقر سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في مصر، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في ختام التعاملات.

سعر سبيكة الذهب BTC

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر سبيكة الذهب وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار سبائك الذهب

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام، بلغ نحو 4392 جنيها، بما يعادل نحو 87.31 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام، بلغ نحو 10980 جنيها، بما يعادل نحو 218.27 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات، بلغ نحو 21960 جنيها، بما يعادل نحو 436.53 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات، بلغ نحو 43920 جنيها، بما يعادل نحو 873.06 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما، بلغ نحو 87840 جنيها، بما يعادل نحو 1746.13 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 31.1 جرام، بلغ نحو 136591 جنيها، بما يعادل نحو 2715.22 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما، بلغ نحو 219600 جنيه، بما يعادل نحو 4365.32 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام، بلغ نحو 439200 جنيه، بما يعادل نحو 8730.64 دولار.

- سعر سبيكة الذهب BTC وزن 500 جرام، بلغ نحو 2196000 جنيه، بما يعادل نحو 43653.19 دولار.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، وصل نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، وصل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب، بلغ نحو 2760.87 دولار للبيع، 2760.6 دولار للشراء.