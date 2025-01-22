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موعد إجازة 25 يناير 2025.. قائمة بالإجازات الرسمية حتى نهاية أبريل - أخبار كلمتك

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موعد إجازة 25 يناير 2025.. قائمة بالإجازات الرسمية حتى نهاية أبريل - أخبار كلمتك

موعد إجازة 25 يناير 2025.. قائمة بالإجازات الرسمية حتى نهاية أبريل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:36 مساءً - إجازة 25 يناير 2025.. ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين والعاملين في الدولة عن موعد إجازة 25 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع إصدار الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يوم السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

موعد إجازة 25 يناير 2025

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد إجازة 25 يناير 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

إجازة 25 يناير 2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد يوم السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، لجميع العاملين، ووفقًا للقرار، فإن سير أعمال الامتحانات إن وجدت سيتم استثناؤه وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المعنية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

موعد إجازة 25 يناير 2025

من المقرر أن تكون موعد إجازة 25 يناير 2025 يوم السبت القادم، وسيتم الاحتفال بهذا اليوم بمناسبتين هما عيد الثورة وعيد الشرطة وتعد هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تُمنح للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

إجازة

الاجازات الرسمية حتى نهاية أبريل

25 يناير 2025 وهي عيد الشرطة.

25 يناير 2025 عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير.

30 مارس 2025 إجازة رسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك ومدة الإجازة تعتمد على رؤية الهلال.

21 إبريل 2025 وهي بمناسبة عيد شم النسيم.

25 إبريل 2025 عطلة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة

موعد أول أيام شهر رمضان 2025

من جهة أخرى، تنتظر الكثير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم السبت 1 مارس 2025، هذا وتوقع الفلكيون أن يولد هلال رمضان في الساعة 2:47 فجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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