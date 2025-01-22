عيدروس الزبيدي الزبيدي يصرح بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن - أخبار كلمتك



صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن

وقال عيدروس الزبيدي في تصريح على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

قيت معالي أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأكد الزبيدي بالقول:

ناقشت معه مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا، وأعربت له عن شكرنا وتقديرنا لمواقف الأردن الشقيق إلى جانب شعبنا في ظل الظروف التي يعيشها جراء الحرب.



مختتما تغريدته قائلاً:

الأردن فتحت أبوابها للآلاف من أبناء شعبنا الذين فروا من جحيم الحرب ناهيك عن استقبالها الالاف من الباحثين عن الرعاية الصحية أو الذين وصلوا أراضيها للدراسة في جامعاتها.