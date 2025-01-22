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عيدروس الزبيدي الزبيدي يصرح بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي الزبيدي يصرح بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي الزبيدي يصرح بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن لقائه وزير خارجية مملكة الأردن

وقال عيدروس الزبيدي في تصريح على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

قيت معالي أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هامش مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

 

وأكد الزبيدي بالقول:
ناقشت معه مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا، وأعربت له عن شكرنا وتقديرنا لمواقف الأردن الشقيق إلى جانب شعبنا في ظل الظروف التي يعيشها جراء الحرب.


مختتما تغريدته قائلاً:
الأردن فتحت أبوابها للآلاف من أبناء شعبنا الذين فروا من جحيم الحرب ناهيك عن استقبالها الالاف من الباحثين عن الرعاية الصحية أو الذين وصلوا أراضيها للدراسة في جامعاتها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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