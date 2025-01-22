فتحي بن لزرق يوجه رسالة غريبة للمسافرين داخل اليمن - أخبار كلمتك

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن
وقال بن لزرق:
عندي نصيحة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن ووالله اني اخجل ان اقول هذه النصيحة.
ارجوك وانت مسافر من عدن الى صنعاء او من صنعا ء الى عدن ان تمنح نفسك خمس دقائق لتلقي نظرة على هاتفك…
وتابع بالقول:
محادثاتك الخاصة التي فيها آراك السياسية حاول تحذفها ،محادثاتك الحميمية ايضا شيلها.
الصور او الفيديوهات لكل الاطراف السياسية ايضا شيلها.
واردف بالقول:
ممكن تكون نصيحة غريبة لكن ستعرف قيمتها اذا وقعت بيد احد اطراف الصراع .
واختتم بالقول:
بين يدي عدة قضايا لاناس سافروا بين محافظات يمنية كل تهمتهم ان معهم محادثات فيها رأي سياسي معين.
اني لكم من الناصحين لاتسافر قبل ماتشوف جوالك..
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