فتحي بن لزرق يوجه رسالة غريبة للمسافرين داخل اليمن - أخبار كلمتك

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن

وقال بن لزرق:



عندي نصيحة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن ووالله اني اخجل ان اقول هذه النصيحة.

ارجوك وانت مسافر من عدن الى صنعاء او من صنعا ء الى عدن ان تمنح نفسك خمس دقائق لتلقي نظرة على هاتفك…

وتابع بالقول:

محادثاتك الخاصة التي فيها آراك السياسية حاول تحذفها ،محادثاتك الحميمية ايضا شيلها.

الصور او الفيديوهات لكل الاطراف السياسية ايضا شيلها.

واردف بالقول:

ممكن تكون نصيحة غريبة لكن ستعرف قيمتها اذا وقعت بيد احد اطراف الصراع .

واختتم بالقول:

بين يدي عدة قضايا لاناس سافروا بين محافظات يمنية كل تهمتهم ان معهم محادثات فيها رأي سياسي معين.

اني لكم من الناصحين لاتسافر قبل ماتشوف جوالك..