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فتحي بن لزرق يوجه رسالة غريبة للمسافرين داخل اليمن - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يوجه رسالة غريبة للمسافرين داخل اليمن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة غريبة للمسافرين داخل اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:27 مساءً - كلمتك: خاص

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن 
وقال بن لزرق:


عندي نصيحة هامة للمسافرين اليمنيين داخل اليمن ووالله اني اخجل ان اقول هذه النصيحة.
ارجوك وانت مسافر من عدن الى  صنعاء او من  صنعا ء الى عدن ان تمنح نفسك خمس دقائق لتلقي نظرة على هاتفك…

وتابع بالقول:
محادثاتك الخاصة  التي فيها آراك السياسية حاول تحذفها ،محادثاتك الحميمية ايضا شيلها.
الصور او الفيديوهات لكل الاطراف السياسية ايضا شيلها.

واردف بالقول:
ممكن تكون نصيحة غريبة لكن ستعرف قيمتها اذا وقعت بيد احد اطراف الصراع .

واختتم بالقول:
بين يدي عدة قضايا لاناس سافروا بين محافظات يمنية كل تهمتهم ان معهم محادثات فيها رأي سياسي معين.
اني لكم من الناصحين لاتسافر قبل ماتشوف جوالك..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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