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الأهلي يعلن إصابة نجم الفريق بخلع في المفصل - أخبار كلمتك

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الأهلي يعلن إصابة نجم الفريق بخلع في المفصل - أخبار كلمتك

الأهلي يعلن إصابة نجم الفريق بخلع في المفصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:45 مساءً - أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقع النادي عن إصابة عمرو الجندي لاعب فريق السلة بخلع في المفصل ما بين الترقوة والكتف. 

وقال الأهلي في بيانه " خضع عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي،  لأشعة رنين، والتي أكدت إصابته بخلع في المفصل ما بين الترقوة والكتف.

وواصل " ويغيب اللاعب لمدة تتراوح ما  بين 6 إلى 8 أسابيع، ويبدأ عمرو الجندي تنفيذ برنامج تأهيلي من الإصابة خلال الأيام المقبلة.

وتعرض عمرو الجندي لإصابة قوية في مباراة الجزيرة بعد التحام مع أحد لاعبي الجزيرة، خرج على أثرها من الملعب ولم يستطع استكمال المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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