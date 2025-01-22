شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:54 مساءً - قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن موسم شهر رمضان 2025 يختلف كثيرًا عن الموسم السابق، خاصة في وفرة المعروض من السلع، التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

السكر يتصدر الانخفاض بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا

وأشار إلى أن سعر كيلو السكر تراجع ليصبح بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيهًا في نفس الفترة العام الماضي، وهو ما يمثل فرقًا ملموسًا لصالح المستهلك.

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق

وأوضح المنوفي أن أسعار الزيت شهدت انخفاضًا واضحًا، حيث يتراوح سعر اللتر الآن بين 60 و75 جنيهًا، مقارنة بسعره العام الماضي الذي كان يتراوح بين 95 و97 جنيهًا، ما يُعد خبرًا سارًا للأسر المصرية التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

حازم المنوفي

الأرز والشاي بأسعار أقل من العام الماضي

وأشار إلى أن سعر الأرز الحالي يتراوح بين 28 و35 جنيهًا، بينما كان العام الماضي بين 30 و40 جنيهًا. كما انخفض سعر ربع كيلو الشاي إلى 50-55 جنيهًا، مقارنة بـ57-60 جنيهًا في العام الماضي، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في أسعار هذه المنتجات اليومية.

انخفاض أسعار الفول المدمس مقارنة بالعام الماضي

وأضاف المنوفي أن أسعار الفول المدمس، وهو من السلع الرئيسية للمستهلك المصري، انخفضت ليصبح سعر الكيلو بين 45 و48 جنيهًا، مقارنة بـ60 جنيهًا العام الماضي، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشاد المنوفي بتحسن أوضاع السوق وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوريد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار.

وأكد أن هذا الانخفاض يأتي في توقيت مهم مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.