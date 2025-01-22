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شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

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شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:54 مساءً - قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن موسم شهر رمضان 2025 يختلف كثيرًا عن الموسم السابق، خاصة في وفرة المعروض من السلع، التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

السكر يتصدر الانخفاض بسعر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا

وأشار إلى أن سعر كيلو السكر تراجع ليصبح بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيهًا في نفس الفترة العام الماضي، وهو ما يمثل فرقًا ملموسًا لصالح المستهلك.

 

انخفاض أسعار الزيت في الأسواق

وأوضح المنوفي أن أسعار الزيت شهدت انخفاضًا واضحًا، حيث يتراوح سعر اللتر الآن بين 60 و75 جنيهًا، مقارنة بسعره العام الماضي الذي كان يتراوح بين 95 و97 جنيهًا، ما يُعد خبرًا سارًا للأسر المصرية التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

حازم المنوفي

الأرز والشاي بأسعار أقل من العام الماضي

وأشار إلى أن سعر الأرز الحالي يتراوح بين 28 و35 جنيهًا، بينما كان العام الماضي بين 30 و40 جنيهًا. كما انخفض سعر ربع كيلو الشاي إلى 50-55 جنيهًا، مقارنة بـ57-60 جنيهًا في العام الماضي، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في أسعار هذه المنتجات اليومية.

انخفاض أسعار الفول المدمس  مقارنة بالعام الماضي

وأضاف المنوفي أن أسعار الفول المدمس، وهو من السلع الرئيسية للمستهلك المصري، انخفضت ليصبح سعر الكيلو بين 45 و48 جنيهًا، مقارنة بـ60 جنيهًا العام الماضي، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشاد المنوفي بتحسن أوضاع السوق وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوريد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار. 

وأكد أن هذا الانخفاض يأتي في توقيت مهم مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع الأساسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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