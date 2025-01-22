أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:55 صباحاً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيها “بيع”، 4308 جنيهات “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3795 جنيهًا “بيع”، 3770 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 2252 جنيهًا “بيع”، 3231 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30360 جنيهًا “بيع”، 30160 جنيهًا “شراء.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل سياسات ترامب المرتقبة وعودة أسعار الفائدة للارتفاع.

إقبال الصين وروسيا على شراء الذهب

وقال "ساويرس" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "ما زلت متفائلا بشأن الاستثمار في الذهب مع إقبال الصين وروسيا على شراء نصف كميات الذهب المعروضة في ظل تخوفهما من تحكم الدولار في منظومة الاقتصاد الخاصة بهما".

خوف روسيا والصين

وتابع: "الصين وروسيا لن يتوقفوا عن شراء الذهب خوفا من أي تقلبات عالمية أو اقتصادية نتيجة قرارات ترامب".

توقعات أسعار الذهب عالميا

وأكد أن الذهب عملة عالمية، وبالتالي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميا، وما زلت متفائلا بمستقبل المعدن الأصفر.

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