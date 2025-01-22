الرياضة - 08:51 - أجواء باردة ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:51 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ودرجات الحرارة في جميع محافظات مصر.

الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، اليوم الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد» إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وحذرت من وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومناطق متفرقة صباحاً من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.75)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 11 وادي النطرون 21 10 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 19 10 دمياط 20 13 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 10 العريش 21 09 رفح 20 10 رأس سدر 23 10 نخل 19 01 كاترين 14 - 00 الطور 22 09 طابا 21 10 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 19 10 العلمين 18 11 مطروح 19 12 السلوم 17 11 سيوة 21 11 رأس غارب 24 13 الغردقة 25 12 سفاجا 24 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 24 16 الفيوم 22 11 بني سويف 23 10 المنيا 24 08 أسيوط 23 09 سوهاج 24 11 قنا 26 12 الأقصر 29 12 أسوان 28 13 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 27 14