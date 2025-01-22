مؤسس دافوس: يجب تعاون العالم لمواجهة تحولات الانتقال من العصر الصناعي إلى الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:00 مساءً - شدد كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، على ضرورة التعاون بين دول العالم في مواجهة التحولات السريعة التي يشهدها الانتقال من العصر الصناعي إلى عصر الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذا التحول يتيح فرصًا هائلة لتجاوز التحديات الحالية وإطلاق عصر نهضة جديد يتميز بالتقدم في مجالات المعرفة والصحة والثقافة والرفاهية الاجتماعية، بحسب سكاي نيوز عربية.

كلاوس شواب، كلمتك

منتدى الاقتصاد العالمي 2025

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025، أمس الثلاثاء، ودعا خلالها المجتمع العالمي إلى التحلي بـ"التفاؤل البناء"، وحث جميع القطاعات من الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على التكاتف لصياغة حلول للتحديات المشتركة.

تحسين حالة العالم

وأضاف شواب أنه من خلال تبني التفاؤل البناء والإيمان بالقدرات الجماعية على تحسين حالة العالم، يمكن جعل عصر الذكاء عصرا يتحقق فيه كل إنسان كامل إمكانياته.

ومن جانبه أكد بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون عامًا حافلًا بالنتائج.

وقال بريندي، إن النظام الدولي الذي ساد خلال العقود الثلاثة الماضية قد تراجع وعلينا إيجاد طرق أكثر فعالية للتعاون لأنه الطريق الوحيد للمضي قدما.

وضمن الجلسات الحوارية وكلمات القادة في "دافوس 2025"، استعرضت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خطة أوروبا للتكيف مع عصر المنافسة الجيوستراتيجية الشديدة، مؤكدة ضرورة زيادة التنافسية وتعزيز الشراكات العالمية والالتزام بالتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن أوروبا بحاجة إلى تغيير وتيرة عملها لضمان نموها خلال الربع القادم من القرن، مضيفة إنه يجب البحث عن فرص جديدة أينما كانت وهذا هو الوقت للانفتاح وأوروبا مستعدة للتغيير.

ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أهمية تجديد الالتزام بالأمن والازدهار لمواجهة التحديات العالمية، مضيفا أن الشراكات هي محرك التنمية الاقتصادية الناجحة.

وبدوره حذر دينغ شيوشيانج، نائب رئيس الوزراء الصيني من الانقسام في النظام الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الدولي في الابتكار العلمي والتكنولوجي لضمان تقدم عادل للجميع.

وبدوره، أكد فام مينه تشينه رئيس الوزراء الفيتنامي، التزام بلاده بتطوير مراكز البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا العالية، مما يعزز مكانة فيتنام مركزا إقليميا للتصنيع والتطوير التكنولوجي.

كما استعرض سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، أهداف رئاسة بلاده لمجموعة العشرين لعام 2025 مع التركيز على التضامن والمساواة والتنمية المستدامة.

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