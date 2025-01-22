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هل يرحل زيزو عن الزمالك في يناير؟ - أخبار كلمتك

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هل يرحل زيزو عن الزمالك في يناير؟ - أخبار كلمتك

هل يرحل زيزو عن الزمالك في يناير؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:48 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد عن اتخاذ النادي قرارا بعرض أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع.

وقال المصدر: كل ما يتردد غير صحيح، الزمالك يسعى لتجديد التعاقد مع زيزو وعمر جابر وعبد الله السعيد وغيرهم من باقي اللاعبين، وبالتالي ما يتردد عن موافقة الزمالك على بيع زيزو غير صحيح.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة.

وأسدل الستار يوم الأحد الماضي على دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وضمنت ثمانية فرق التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة الكونفدرالية من بينهم خمسة أندية عربية منهم فريقان من مصر وفريقان من الجزائر هم: نادي الزمالك حامل اللقب، إلى جانب شباب قسنطينة الجزائري ونهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، والمصري البورسعيدي. 

 

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- سيمبا التنزاني (متصدر المجموعة الأولى).

2- شباب قسنطينة الجزائري (وصيف المجموعة الأولى).

3- نهضة بركان المغربي (متصدر المجموعة الثانية).

4- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (وصيف المجموعة الثانية).

5- اتحاد العاصمة الجزائري (متصدر المجموعة الثالثة).

6- أسيك ميموزا الإيفواري (وصيف المجموعة الثالثة).

7- الزمالك (متصدر المجموعة الرابعة).

8- المصري البورسعيدي (وصيف المجموعة الرابعة)


ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

 

1- الزمالك: 11 نقاط.

2- المصري:  9 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري: 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي: 4 نقاط.

 

وكان الصفاقسي التونسي قد ودع البطولة في مفاجأة كبرى بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 12 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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