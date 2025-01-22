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للمرة الخامسة، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

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للمرة الخامسة، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

للمرة الخامسة، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:49 مساءً -  افتتحت محافظة جنوب سيناء للمرة الخامسة على التوالي سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم. 

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وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة “سوق اليوم الواحد” تُعد نموذجًا عمليًا لتحقيق رؤية الدولة في دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال توفير منتجات متنوعة ذات جودة عالية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص. 

 

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وعبّر العديد من المواطنين عن رضاهم عن مبادرة “سوق اليوم الواحد” بمدينة دهب، حيث أشادوا بجودة السلع الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في السوق، بالإضافة إلى أسعارها المخفضة التي تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الخارجي. 

وأكد أحد المواطنين أن السوق أسهم في توفير احتياجاته الأساسية من الزيت، السكر، الأرز، الخضروات، الفواكه، ومنتجات الألبان بأسعار مناسبة، مما يخفف من الأعباء المعيشية، خاصة مع التعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية وكبار الموردين. 

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وشدد آخرون أن هذه المبادرة تستحق التقدير، وطالبوا باستمرارها في باقي المدن والمناطق لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، مشيرين إلى أن الإقبال الكبير على السوق يعكس نجاحها وثقة الناس في جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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