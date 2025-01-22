طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:39 مساءً - يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد للحصول على السلع الغذائية المدعمة من وزارة التموين، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.
الفئات المستحقة لبطاقة التموين
- الفئات المستحقة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
- الفئات المستحقة المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.
-الفئات المستحقة المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة.
-الفئات المستحقة المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين
- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد زوج وزوجة و 2 من الأبناء.
- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين
- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا
-اختيار خدمات التموين.
- الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.
- كتابة الاسم الأول للأم.
- إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الأسم رباعيا.
- إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار ضم الأبناء.
- الضغط على أيقونة إضافة.
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