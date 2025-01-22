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طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:39 مساءً - يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد للحصول على السلع الغذائية المدعمة من وزارة التموين، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.

الفئات المستحقة لبطاقة التموين

- الفئات المستحقة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- الفئات المستحقة المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

-الفئات المستحقة المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة.

-الفئات المستحقة المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.

بطاقات التموين

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

بطاقات التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد زوج وزوجة و 2 من الأبناء.

- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

-اختيار خدمات التموين.

- الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

- إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الأسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار ضم الأبناء.

- الضغط على أيقونة إضافة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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