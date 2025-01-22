طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:39 مساءً - يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد للحصول على السلع الغذائية المدعمة من وزارة التموين، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين.

الفئات المستحقة لبطاقة التموين

- الفئات المستحقة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- الفئات المستحقة المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

-الفئات المستحقة المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة.

-الفئات المستحقة المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

- لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

- يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد زوج وزوجة و 2 من الأبناء.

- يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

-اختيار خدمات التموين.

- الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الأسم رباعيا.

- إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار ضم الأبناء.

- الضغط على أيقونة إضافة.