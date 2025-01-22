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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:39 مساءً - رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. يبحث العديد من طلاب المرحلة الثانوية بجميع المحافظات، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 وطريقة الحصول عليها، تزامنًا مع اقتراب إعلانها.

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 في كافة المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 في كافة المحافظات، عقب الانتهاء كنترولات الامتحانات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2025 فور إعلانها، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

- يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية الثانوي.

- يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي الأول.

- يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2025

- يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- تظهر لك نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- مجموع درجات مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي 80 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة علوم متكاملة للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجمود درجات مادة التاريخ للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي 60 درجة.

- ليكون مجموع الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الكامل «للترمين» 380 درجة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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