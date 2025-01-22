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مشاهير العرب - تامر حسني يعلق على تقديم أغنيته «ناسيني ليه» على طريقة المهرجانات (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني يعلق على تقديم أغنيته «ناسيني ليه» على طريقة المهرجانات (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يعلق على تقديم أغنيته «ناسيني ليه» على طريقة المهرجانات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:25 مساءً - علق الفنان تامر حسني على إعادة بعض الشباب تقديم أغنيته «ناسيني ليه» على طريقة أغاني المهرجانات.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يستمع للأغنية على طريقة أغاني المهرجانات وظهر على ملامح وجهه الاستغراب في البداية، ولكن سرعان ما تفاعل مع الغنية وسط حالة من السعادة، وبدأ بالرقص على أنغامها برفقة من كانوا معه في الاستديو.

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: «رد فعلي بمنتهى الأمانة لما سمعت ناسيني ليه مهرجان».

أحدث أعمال تامر حسني

ومؤخرا طرح الفنان تامر حسني أغنية «فعلا مبيتنسيش»، بالتعاون مع الفنان رامي صبري، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

الأغنية من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع، مكس، وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية التالي:

«كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين

و جالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين

ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا

أناني كنت و هو كان باقي عليا

انا اللي 1000 مرة خان و لا عاب في يوم فيا

فعلاً مابيتنسيش

و حاولت أتعايش بفشل واقفة حياتي ومش بعيش

وبكابر عامل قادر

وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياة

وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير

كان همي أبان للناس تمام وأنا في النفس الأخير

إحساسي بذنبه مارحش يوم ومفيش سكة لرجوع

على نفسي كتير بعتب و ألوم على ظلمي ليه موجوع

في غيري دلوقتي معاه و بقيت انا ماضي

و جرحه حد أكيد داواه وزمانه عاش عادي

أنا إتجاحدت كتير معاه وهو كان راضي».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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