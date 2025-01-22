الرياضة - 06:56 - «المنوفي»: انخفاض كبير في أسعار السكر والزيت والفول مع اقتراب شهر رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:56 مساءً - قال حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، إن أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية شهدت انخفاضات كبيرة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجع سعر كيلو السكر بين 30 و35 جنيهًا، مقارنة بـ50 جنيهًا في 2024، ما يمثل فرقًا ملموسًا لصالح المستهلك مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

الزيت

وأوضح المنوفي أن أسعار الزيت شهدت انخفاض واضح، بعدما تراوح سعر اللتر حالياً بين 60 و75 جنيهًا، مقارنة بسعره في العام الماضي بين 95 و97 جنيهًا.

الأرز

ونوه رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك إلى أن سعر الأرز في الوقت الحالي يتراوح بين 28 و35 جنيهًا، مقارنة بمستوياته بين 30 و40 جنيهًا في 2024، كما

انخفض سعر ربع كيلو الشاي إلى 50-55 جنيهًا، مقارنة بـ57-60 جنيهًا في العام الماضي، مما يعكس تراجعًا ملحوظًا في أسعار هذه المنتجات اليومية.

أسعار الفول

المنوفي أوضح أن أسعار الفول المدمس انخفضت ليصبح سعر الكيلو بين 45 و48 جنيهًا، مقارنة بـ60 جنيهًا العام الماضي، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشاد المنوفي بتحسن أوضاع السوق وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوريد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار. وأكد أن هذا الانخفاض يأتي في توقيت مهم مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع الأساسية.