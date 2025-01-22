هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:55 مساءً - الأربعاء 22/يناير/2025 - 09:44 م 1/22/2025 9:44:26 PM

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة دي اللى فيها العدد الكبير من السكان مش عايزة 10 مليون طن قمح هي مش عايزة 13 مليون طن ذرة، هي مش عايزة فول صويا، هي مش عايزة زيت طعام، سواء بيتعمل جوا مصر أو بالخارج، وقلت قبل كده وأكرره ليه الناس محستش بالكلام ده في الأربعينات والخمسينات، لأن حجم الطلب على الدولار أو العملة الصعبة مكنش كبير والريف المصري كان قادر على تلبية مطالب الشعب المصري كله سواء في الريف أو الحضر".

وتابع خلال تصريحات له على هامش احتفالات عيد الشرطة: "كل لما عددنا بيزيد وإنتاجنا في الريف بيقل بيكون فيه طلب على تلبية الفارق من الخارج، كان القمح ممكن يكفينا مبقاش يكفينا، الذرة كانت ممكن تكفينا مبقتش تكفينا، كانت فيه منتجات تكفينا زي اللحوم والدواجن والبيض دلوقتي مبقتش تكفينا، بنتكلم على طلبات 120 مليون نسمة كل يوم عايزين إيه، هدفنا زيادة قدرتنا وخيرنا".

وأكمل: "المعركة مش ضد الدولار ولكن ضد نقص الدولار، وهي دي الحكاية ببساطة في مصر، وكل اللي بيتكلم في الاقتصاد يقول عندي الروشتة الطبية وعندي حلول وأفكار أنا معاك وأي حل ومقترح إحنا بنشوفه لإن إحنا أصحاب مصلحة لحل أي مسألة، ومجرد إن ربنا يوفقنا في حلها هنبقى في حتة تانية، ونحاول تقليل فاتورة الاستيراد ولو فيه فرصة أنتج وأصدر أصدر، محتاج أنهى الطلب بتاع الدولار من برة وده هدف استراتيجي للدولة لتصفير الفرق ما بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار".



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