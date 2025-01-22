الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:15 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. استقر سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، تزامنًا مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، وصل نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيهًا للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، وصل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30400 جنيهًا للبيع، 30200 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب، بلغ نحو 2760.87 دولار للبيع، 2760.6 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.