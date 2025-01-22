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توبيخ الحوثي بسبب انتشار هذه الظاهرة بعدن - أخبار كلمتك

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توبيخ الحوثي بسبب انتشار هذه الظاهرة بعدن - أخبار كلمتك

توبيخ الحوثي بسبب انتشار هذه الظاهرة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:37 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث الصحفي البارز ياسر اليافعي  عن انتشار ظاهرة التسول بمدينة عدن 

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏الموجودون في الصورة هم متسولون يملؤون شوارع عدن، يتوزعون في جميع جولاتها، مداخلها، وأماكن التجمعات مثل المطاعم والمولات. الغالبية العظمى منهم قادمون من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وتابع بالقول:
هذا الحوثي الذي يتفاخر بصنع صواريخ "فرط صوتية" عاجز عن توفير الحد الأدنى من الكرامة للمواطنين في مناطق نفوذه.

ووبخ اليافعي جماعة الحوثي قائلاً:يخرج كل أسبوع بخطابات عن كرامة الإنسان اليمني، بينما يعيش أكثر من خمسة ملايين نازح ومشرد ومتسول داخل البلاد وخارجها، وسجونه تعج بالنساء في مشهد يُعد وصمة عار لم تشهدها كل الحقب.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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