توبيخ الحوثي بسبب انتشار هذه الظاهرة بعدن - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي البارز ياسر اليافعي عن انتشار ظاهرة التسول بمدينة عدن

وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الموجودون في الصورة هم متسولون يملؤون شوارع عدن، يتوزعون في جميع جولاتها، مداخلها، وأماكن التجمعات مثل المطاعم والمولات. الغالبية العظمى منهم قادمون من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وتابع بالقول:

هذا الحوثي الذي يتفاخر بصنع صواريخ "فرط صوتية" عاجز عن توفير الحد الأدنى من الكرامة للمواطنين في مناطق نفوذه.

ووبخ اليافعي جماعة الحوثي قائلاً:يخرج كل أسبوع بخطابات عن كرامة الإنسان اليمني، بينما يعيش أكثر من خمسة ملايين نازح ومشرد ومتسول داخل البلاد وخارجها، وسجونه تعج بالنساء في مشهد يُعد وصمة عار لم تشهدها كل الحقب.