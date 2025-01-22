«رئيس قوى عاملة النواب»: كلمة الرئيس في احتفالات الشرطة أكدت جاهزية مصر للتعامل مع التحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:16 مساءً - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73، مؤكدا أن الكلمة تميزت بالوضوح والدقة وتعكس حرص الرئيس على مخاطبة الرأي العام ومشاركة الشعب بمنتهى الصدق والشفافية وتحمل رسائل كثيرة بأن مصر دولة كبيرة وقوية، وأنها جاهزة للتعامل مع التحديات، وأنه لا يستطيع أحد أن يهددها أو ينال من استقرارها، وفي نفس الوقت تسعى بكل طاقاتها وجهودها المخلصة إلي نبذ العنف والسعي نحو السلام، كما كانت على مر العصـور، واحة للأمن والسلام في المنطقة.

وقال رئيس قوى عاملة النواب، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة: إن كلمة الرئيس كانت واضحة وأكدت أن الأمن والاستقرار هما الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، وأن دور الشرطة لا يقتصر على مواجهة الجريمة، بل يمتد ليشمل حماية الوطن من أي تهديدات داخلية أوخارجية، مشيدا بتضحيات شهداء الشرطة المصرية، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وبرهنوا بدمائهم الزكية، على شجاعتهم وإقدامهم في مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين، واصفا إياهم بالنموذج المشرف من الأبطال، الذي يبث فى نفوسنا على الدوام، شعور الفخر والاعتزاز.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته بتأكيدات الرئيس السيسي أن التطرف بوجهه البغيض وتلونه المكشوف، لن يجد فى مصر بيئة حاضنة له، أو متهاونة معه، وأن وحدتنا هي درعنا الحصين ضده، وأى محاولات لزرع الخلاف بيننا ستبوء بالفشل، بإذن الله تعالى.