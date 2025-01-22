اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:11 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين والمعلمين في الدولة، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك وفقاً لـ جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025، التي أعلنت عنه وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر يناير 2025

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

قررت المالية صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي صرف الرواتب يوم 26 يناير 2025 المقبل.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

- صرف مرتبات شهر يناير 2025، اليوم 22 للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

مرتبات شهر يناير 2025

- صرف مرتبات شهر يناير 2025، غدا 23 يناير للعاملين في الهيئات والوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

قيمة مرتبات شهر يناير 2025

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الأولى يتقاضى 8200 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الثانية يتقاضى 8000 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الثالثة يتقاضى 7500 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الممتازة يتقاضى 12.200 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة العالية يتقاضى 10.200 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي درجة المدير العام يتقاضى 9200 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الخامسة يتقاضى 6500 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة السادسة يتقاضى 6000 جنيه.

- موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. موظفي الدرجة الرابعة يتقاضى 7000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وتتواجد أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ الموظفين، كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM».