«التعليم» تحدد إجراءات الكشف الطبي للمقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - مسابقة 30 ألف معلم.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات الكشف الطبي للمعلمين المقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة، تزامنًا مع إتاحة التسجيل لاستكمال التدريبات.

تعليمات الكشف الطبي مسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تعليمات الكشف الطبي للمقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الثالثة، كالتالي:

- إحضار نموذج التقديم المدرج به رقم القيد يوم الكشف الطبي.

- لن يسمح بالدخول دون النموذج.

- لن يتم اختبار نسبة الـ5 من ذوي الإعاقة.

- يتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إحضار الإقرار الطبي موقعا بواسطة المعلم المعلمة يوم الكشف الطبي، مع ذكر أي أمراض طبقا للإقرار.

- التأكيد على الصيام لمدة 8 ساعات قبل الكشف الطبي ويسمح بشرب المياه فقط.

- حضور الكشف الطبي بالزي الرياضي.

- عدم اصطحاب أي عقاقير طبية خلاله.

- تحديد ميعاد للمتقدمات ممن وضعن أطفالهن حديثا، لأداء الاختبار الرياضي بنهاية ميعاد الاختبار الرياضي.

إتاحة التسجيل لاستكمال تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التسجيل لاستكمال التدريبات للمقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة، التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بداية من اليوم وحتي يوم 26 يناير.

طريقة التسجيل لاستكمال اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن للمقبولين في الاختبارات مسابقة 30 ألف معلم، تسجيل طلبات استكمال التدريبات، من خلال الرابط التالي: رابط تسجيل استكمال التدريبات لمسابقة 30 ألف معلم.