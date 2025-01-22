مشاهير العرب - منى عبد الغني تروج للجزء الثاني من مسلسل «قلع الحجر» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:34 مساءً - روجت الفنانة منى عبد الغني، للجزء الثاني من مسلسل «قلع الحجر» بطولة النجم محمد رياض، والمقرر عضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت منى عبد الغني، فيديو من كواليس العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين رمضان خلاص على الأبواب، احنا بنحضر للجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" للمخرج حسني صالح وتأليف أحمد وفدي».

وأضافت: «انتوا شفتوا السنة اللي فاتت النجم الكبير محمد رياض، انضمت لنا الجميلة نشوى مصطفى، وأحمد سلامة، ودكتور سماح، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين مينفعش الوقت إني أقولهم».

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر تغيرا كبيرا بشخصية العمدة فرماوي التي يقوم بها الفنان محمد رياض، حيث يبدأ في محاربة الشر، بعد أن كان يقوم بأعمال الشر ضمن أحداث الجزء الأول.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يشارك في بطولة مسلسل قلع الحجر، كل من: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.