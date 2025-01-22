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الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً -  

هنأت  الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة،  كما تهنئ رجالها البواسل.. الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على  أمن واستقرار البلاد.

وقال المسلماني  إن  تلك الذكرى  تجسد بطولات  رجال  الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة، سطروا خلالها أسمي آيات النضال الوطني، فى مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952،  وتواصل الشرطة المصرية آداء واجبها المقدس، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما وجه رئيس الهيئة تحية  التقدير والعرفان لأسر  الشهداء  الأبرار  الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة.. من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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