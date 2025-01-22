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تطورات الضفة الغربية، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين - أخبار كلمتك

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تطورات الضفة الغربية، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين - أخبار كلمتك

تطورات الضفة الغربية، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:25 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بعد اشتباكات في جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تتصدى مع مقاتلي القسام لقوات الاحتلال بمحاور القتال، بمخيم جنين في الضفة الغربية، وأكدت إيقاعها في كمائن وإمطارها بالرصاص.

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تطورات الأحداث بالضفة، كتائب القسام وسرايا القدس تتصديان لقوات الاحتلال بمخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير، أن هناك عددا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة جنين جراء حادث أمني صعب.

قوات جيش الاحتلال تتعرض لحادث أمني صعب بالضفة الغربية 

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمنى صعب في جنين، حيث تحلق طائرات مسيرة مسلحة في سماء المدينة، فيما هبطت طائرة هليكوبتر في بلينسون بتل أبيب تقل عددا من الجنود المصابين".

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في جنين 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصيل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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