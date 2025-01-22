تطورات الضفة الغربية، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:25 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بعد اشتباكات في جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تتصدى مع مقاتلي القسام لقوات الاحتلال بمحاور القتال، بمخيم جنين في الضفة الغربية، وأكدت إيقاعها في كمائن وإمطارها بالرصاص.

تطورات الأحداث بالضفة، كتائب القسام وسرايا القدس تتصديان لقوات الاحتلال بمخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير، أن هناك عددا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة جنين جراء حادث أمني صعب.

قوات جيش الاحتلال تتعرض لحادث أمني صعب بالضفة الغربية

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمنى صعب في جنين، حيث تحلق طائرات مسيرة مسلحة في سماء المدينة، فيما هبطت طائرة هليكوبتر في بلينسون بتل أبيب تقل عددا من الجنود المصابين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في جنين

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصيل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

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