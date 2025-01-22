التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

43.7 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش منذ بدء عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
43.7 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش منذ بدء عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

43.7 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدشاش منذ بدء عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:39 مساءً - واصل فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد  تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

 

إيرادات فيلم الدشاش 

وحقق فيلم الدشاش إيرادات أكثر من 43.770.135 مليون جنيه منذ بداية عرضه بالسينمات.

 

وعاد النجم محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد. 

 

أبطال فيلم الدشاش

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

 

وقال الفنان محمد سعد: إن فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أغاني في الفيلم. 

وأضاف محمد سعد على هامش العرض الخاص للفيلم  “باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة”، متابعًا أنه يعتبرهم من عائلته. 

وأكد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحًا: “في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

ثمن تذاكر معرض الكتاب 2025، وطرق حجز الدخول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق