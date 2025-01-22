مشاهير العرب - الصاغ علوي.. صدقي صخر يكشف عن شخصيته في مسلسل «النص» |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:09 مساءً - شارك الفنان صدقي صخر، صورة من كواليس مسلسل «النص» بطولة النجم أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر صدقي صخر، الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: «الصاغ علوي، النص، رمضان2025.

تفاصيل مسلسل النص

يستند المسلسل إلى الكتاب التاريخي «مذكرات نشال»، للباحث أيمن عثمان، والذي نُشر لأول مرة في عام 1927 في جريدة "لسان الشعب".

يتناول الكتاب سيرته الشخصية ونضاله في التخلي عن عالم الجريمة، وقد أثار الكتاب ضجة واسعة وقتها لأنه يسلط الضوء على حياة النشالين في ذلك العصر.

يتناول "النص" من خلال هذا الكتاب أحداث تاريخية حقيقية وشخصيات هامة أثرت في سير تلك الفترة من الزمن.

ـأبطال مسلسل النص

يشارك في بطولة مسلسل النص عدد من الفنانين المتميزين، منهم أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، وسامية الطرابلسي، المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، ويخرجه حسام علي.