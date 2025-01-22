للعام الرابع على التوالي، هيئة الرقابة الإدارية تشارك في معرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:15 مساءً - تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ ٥٦ المقام تحت شعار "اقرأ… في البدء كان الكلمة" خلال الفترة من ٢٣ يناير حتى ٥ فبراير ٢٠٢٥.

يضم جناح الهيئة عرضًا لأنشطة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والبرامج التدريبية المنعقدة بها بالإضافة إلى الاطلاع على إصدارات الأكاديمية والمطبوعات المتعلقة بمجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.

كما تقوم الهيئة بتنظيم ندوتين ثقافيتين وأنشطة تفاعلية بحضور خبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد مما يعزز المشاركة الفعالة وعرض المقترحات ووجهات النظر المختلفة حول موضوعات الحوكمة والوقاية من الفساد وسبل مكافحته.

تأتي مشاركة الهيئة انطلاقا من الدور المنوط بها لتعزيز الوعي بالوقاية من الفساد وسبل مكافحته ونشر قيم النزاهة والشفافية من خلال المشاركة المجتمعية تحقيقا للهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته".

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