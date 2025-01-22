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الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:35 مساءً - حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


 

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
 

حالة الطقس الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن  يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:20

درجة الحرارة الصغرى:11:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:19

درجة الحرارة الصغرى: 11:08

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:21

درجة الحرارة الصغرى: 07:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:28

درجة الحرارة الصغرى: 10:12

 

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غدا الخميس.


ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء يوم الخميس.

ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الخميس.


ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من الجمعة حتى الاثنين المقبل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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