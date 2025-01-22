«أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:16 مساءً - تواصل الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، متابعة ورصد مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، لليوم الرابع لعقدها بجميع المحافظات.

تباين آراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وأوضحت داليا الحزاوي، تباين الآراء حول مستوى مادة العلوم المنعقد صباح اليوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، فهناك طلاب يعبرون عن سعادتهم من سهولة الامتحان، والنصف الآخر يشتكي من صعوبة الامتحان، الذين أكدوا أن الامتحان كان طويلا وشاملا.

أراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان مادة العلوم لمحافظة القليوبية كان صعبا وطويلا، وجاء امتحان مادة الجبر لمحافظة الاسكندرية مباشرا وسهال، بينما جاء امتحان مادة العلوم لمحافظة الجيزة صعبا بالأخص الجزء المقالي، وجاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الشرقية فوق مستوى الطالب المتوسط.

موعد بدء إجازة نصف العام 2025

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يكون موعد إجازة نصف العام في المدارس بشكل عام من يوم السبت 25 يناير 2025، حيث أنه في هذا الموعد ستكون جميع الصفوف الدراسية قد انتهت امتحانات نصف العام لطلابها.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.