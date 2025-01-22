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وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف - أخبار كلمتك

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وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف - أخبار كلمتك

وزيرا الشباب والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:54 مساءً - التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، المعنيين بالوزارة وصندوق التمويل الأهلي لمناقشة آخر الترتيبات والمستجدات الخاصة بالتحضير للنسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

ركز الاجتماع على التنسيق بين الوزارات لضمان تنظيم الحدث بشكل متميز، الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على قدرات وإنجازات ذوي الهمم، والإعداد اللوجستي مثل اختيار مكان الاحتفال وتوفير الاحتياجات الخاصة للمشاركين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن "قادرون باختلاف" أصبح رمزًا لقدرات وإنجازات ذوي الهمم، وأن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح النسخة السادسة من الاحتفالية.

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وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الحدث يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتطوير برامج رياضية واجتماعية تخدم ذوي الهمم وتبرز مواهبهم.

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الاحتفالية تعد من أبرز المبادرات التي تؤكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكافة السادة العاملين والقائمين على تنفيذ احتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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