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اتحاد جدة يواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الشباب (فيديو) - أخبار كلمتك

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اتحاد جدة يواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الشباب (فيديو) - أخبار كلمتك

اتحاد جدة يواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الشباب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:25 مساءً - الدوري السعودي، فاز اتحاد جدة على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم اتحاد جدة بثنائية، عن طريق عبد الرحمن عبود في الدقيقة 32، وكريم بنزيما في الدقيقة 3+45، بينما أحرز هارون كامرا هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 5+45.

— SSC (@ssc_sports)

تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في الدوري السعودي

بدأ الفريق الأول لنادي اتحاد جدة مباراته أمام نادي الشباب في الدوري السعودي بكل من:

حارس المرمى:  رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو، كادش، بيريرا، مهند.

خط الوسط: بيرجوين، فابينهو، كانتي، حامد، العبود.

خط الهجوم: كريم بنزيما.

 

تشكيل الشباب ضد اتحاد جدة في الدوري السعودي 

بينما بدأ نادي الشباب مباراته أمام نادي اتحاد جدة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: رينان، الشراري، هوديت، محمد الثاني.

خط الوسط:  كنبة، بونافينتورا، جوانكا.

خط الهجوم: بودينسي، عبد الرزاق حمد الله، كمارا.

 

اتحاد جدة يواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الشباب

بتلك النتيجة يرفع اتحاد جدة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

 

 

الفتح يحقق فوزه الأول مع جوميز على ضمك في الدوري السعودي 

فيما فاز فريق الفتح علي نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي. 

وسجل نيكولاي هدف التقدم لصالح ضمك في الدقيقة 69، بينما عادل بن دبكة النتيجة لفريق الفتح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ثم سجل مراد باتنا هدف الفوز للفتح في الدقيقة 90+15 من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفرق الفتح تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وجاء تشكيل فريق ضمك ضد الفتح علي النحو التالي:

حراسة المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: ضاري العنزي، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي، رمزي صولان.

خط الوسط: طارق حامد، فيصل الصبياني، نيوكولاي ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، حبيب ديالو، فرانسوا كامانو.

وجاء تشكيل فريق الفتح ضد ضمك على النحو التالي:

«بيتر سابنوس، عمار الدحيم، جايسون دينايير، حسين الزارعي، ماتياس فرجاس، صهيب الزيد، سفيان بن دبكة، سعيد باعطية، أمين سباعي، مراد باتنا، جانيني تافاريس»

ترتيب ضمك والفتح في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفتح في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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