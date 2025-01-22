بيراميدز يخطف صدارة الدوري المصري بهدف ماييلي في شباك زد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:25 مساءً - الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره زد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة نسبية من فريق بيراميدز، دون خطورة حقيقية على مرمى زد.

فيما شهدت الدقيقة 14 أولى فرص زد بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من شادي حسين ولكن تذهب بين أحضان أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

بينما شهدت الدقيقة 19، أخطر فرص الشوط الأول لمصلحة فريق زد بعد تسديدة من اللاعب عبد الرحمن البانوبي ولكن ترتطم فى العارضة وتذهب بعيدة عن المرمى.

بينما رد بيراميدز بفرصة خطيرة في الدقيقة 42، بعد انفراد من وليد الكرتي إلا أنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بالرأس فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سيطر بيراميدز وأهدر فرصة في الدقيقة 62 بعد تسديدة بالرأس من داخل منطقة الجزاء من إبراهيم عادل ولكن أمسك بها علي لطفي حارس زد.

وفي الدقيقة 64، أهدر بيراميدز فرصة هدف محقق بعدما مرت الكرة العرضية أمام كلا من إبراهيم عادل ومحمد الشيبي ووليد الكرتي.

وفي الدقيقة 70، رد مصطفى زيكو لاعب زد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 80، أحرز بيراميدز هدف الفوز عن طريق فيستون ماييلي، بعد ركلة حرة من علي حدود منطقة الجزاء نفذها الشيبي بكرة عرضية ذهب إليها برأسه علي جبر ومن ثم أكمل عليها فيستون ماييلي بتسديدة بالقدم سكنت المرمى، ليخطف الفيرق السماوي 3 نقاط غالية يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري.

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام زد في الدوري المصري

جاء تشكيل بيراميدز أمام زد في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.

تشكيل زد أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل زد ضد بيراميدز في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، مصطفى العش، محمد إسماعيل، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد الصغيري، حمدي علاء، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي.

ترتيب زد وبيراميدز في جدول الدوري المصري

بتلك النتيجة يرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ومن خلفه الأهلي الوصيف برصيد 18 نقطة، بينما يتجمد رصيد زد إف سي عند 13 في المركز السابع.

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