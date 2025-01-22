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البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

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البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:55 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات، اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.245 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيس للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 37324 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وقفز  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11679 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة  واصلت ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة 

وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%  عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69%  عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13121 نقطة.
 
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3%  عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11%  عند مستوى 11603 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات جلسة الإثنين 20 يناير 2025، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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