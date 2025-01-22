وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:14 مساءً - ارتفاع  سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ارتفاعًا جديدًا يتراوح ما بين جنيه و5 جنيهات في بورصة الدواجن، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 48 إلى 55.5 جنيه، بارتفاع  2.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 40 و40.5 جنيه، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.

<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 24 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 77 جنيهًا، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق.
<span style=
سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 53 جنيهًا إلى 55.5 جني، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 54.5 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 53 جنيهًا، بارتفاع  5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا، بارتفاع  3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 48 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<span style=
سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 28 إلى 29 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق