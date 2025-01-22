تعرف على أسعار الأرز اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:08 مساءً - تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية وذلك استعدادا لشهر رمضان، وذلك فى الوقت الذى تدرس فيه الدولة استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان حرصا على توفير كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

سعر الارز اليوم

أسعار الارز اليوم الاربعاء

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيها للطن.

تراوح سعر طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

وترصد كلمتك أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي:

أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

وطبقا لتصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، فإن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن.

وأوضح أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

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