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"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

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"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - تحي فرقة "مناجاة للإنشاد الديني" بقيادة الفنان "أحمد صلاح" حفلًا جديدًا ببيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

من الأناشيد التي تبتهل بها الفرقة: "اللهم صل وسلم"، "يا أبا الزهراء"، "المسك فاح"، "قمر" وغيرها من الأناشيد والابتهالات.

فرقة مناجاة للإنشاد الديني

يشرف على الفرقة ويقودها الفنان أحمد صلاح رئيس قسم الموسيقى العربية بفرع ثقافة الشرقية، حصل على عدة جوائز كعازف في العديد من المهرجانات الثقافية، كما حصل على المركز الأول في التأليف الموسيقي على مستوى قصور الثقافة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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