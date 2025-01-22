"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - تحي فرقة "مناجاة للإنشاد الديني" بقيادة الفنان "أحمد صلاح" حفلًا جديدًا ببيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى، في الثامنة مساء الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

من الأناشيد التي تبتهل بها الفرقة: "اللهم صل وسلم"، "يا أبا الزهراء"، "المسك فاح"، "قمر" وغيرها من الأناشيد والابتهالات.

فرقة مناجاة للإنشاد الديني

يشرف على الفرقة ويقودها الفنان أحمد صلاح رئيس قسم الموسيقى العربية بفرع ثقافة الشرقية، حصل على عدة جوائز كعازف في العديد من المهرجانات الثقافية، كما حصل على المركز الأول في التأليف الموسيقي على مستوى قصور الثقافة.

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