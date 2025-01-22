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مشاهير العرب - watch it تطرح الحلقة 5 و6 من مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تطرح الحلقة 5 و6 من مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تطرح الحلقة 5 و6 من مسلسل «إقامة جبرية» لـ هنا الزاهد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:59 مساءً - أتاحت منصة watch it، الحلقتين 5 و6 من مسلسل «إقامة جبرية» بطولة الفنانة هنا الزاهد، وصابرين، وذلك عبر شاشتها.

وشاركت منصة watch it، فيديو ترويجي للحلقات الجديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليه: «أكبر سر في حياة سلمى اتكشف، اتفرجوا على الحلقتين الخامسة والسادسة دلوقتي عشان تعرفوه».

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أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في 10 حلقات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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