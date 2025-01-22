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بوروسيا دورتموند يطيح بمدربه نوري شاهين بعد الخسارة من بولونيا - أخبار كلمتك

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بوروسيا دورتموند يطيح بمدربه نوري شاهين بعد الخسارة من بولونيا - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يطيح بمدربه نوري شاهين بعد الخسارة من بولونيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:45 صباحاً - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، انفصاله عن مدرب الفريق نوري شاهين.

إقالة نوري شاهين من دورتموند 

وجاءت إقالة شاهين بعد يوم واحد من الخسارة 1-2 أمام بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه هي الخسارة الرابعة لدورتموند في 4 مباريات منذ بداية العام الجاري.

وقال لارس ريكين المدير الإداري لدورتموند في البيان "هذا القرار يؤلمني أنا شخصيا، لكن لم يكن بالإمكان تجنبه بعد المباراة في بولونيا".

ويعاني دورتموند من تراجع كبير في النتائج على مستوى الدوري الألماني ما عجل من قرار إقالة نوري شاهين

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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