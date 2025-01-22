الرياضة - 06:36 - «وزير الداخلية»: أجهضنا مخططات وكيانات تجارية إرهابية بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 06:36 مساءً - قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في احتفالية عيد الشرطة الـ 73، إن كل أجهزة الرصد بالوزارة، تعاملت مع آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى، مستغلين تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة فى استعادة قدراتها، لتنفيذ أنشطتها الهدامة و نشر أعمال العنف التي تستهدف مقدرات الشعوب.

كشف الوزير خلال احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أجهزة الرصد المبكر بالوزارة، أحبطت مخططات الجماعات بتوجيه ضربات أمنية استباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها، حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضي 2024، وبمساندة شعبية فاعلة فى إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التي تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالي بلغت قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الجماعات تحاول إحياء أنشطتها الآثمة، والتوسع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة و استقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملا فى زعزعة الأمن و الاستقرار فضلا عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعي الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على توضيح الحقائق للرأي العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.